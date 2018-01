„Posteingang-Ordner aus GMX-Account verschwunden. Wie läßt er sich wieder zürückholen ?“

Sind die Mails noch im Posteingang, wenn Du Dich direkt online bei GMX einloggst? Nach Deinem Startbeitrag klingt das jetzt erstmal eher so, als ob Du nämlich online mittels Firefox auf Deinen Account zugegriffen hättest.



Dann könntest Du diese dort auf ungelesen setzen und erneut abrufen.



Der Profil-Ordner befindet sich in einem versteckten Verzeichnis unterhalb von /home. Zu erkennen ist das an dem kleinen Punkt vor dem Ordner ./thunderbird und dazu musst Du wahrscheinlich in der Ansicht des Dateimanagers erst versteckte Ordner anzeigen lassen. Diesen könntest Du auf alle Fälle sichern und ggf. in einer zusätzlichen Testinstallation einmal zurücksichern.



https://wiki.ubuntuusers.de/Thunderbird/Einrichtung/#Profil



https://support.mozilla.org/de/kb/Benutzerprofile-Thunderbird



Hat Ubuntu nach dem harten Ausschalten die Platte anhand des Journals wieder versucht herzustellen? Dabei erscheint beim Booten i.d.R. ein kurze Meldung auf der Konsole in der Art fsck recovering journal oder so ähnlich.