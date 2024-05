Gas-, Wasser- und Stromzähler per WLAN ablesen

Hi Andy, ich selber bin ja mehr für die praktischen Anwendungen. Die "Spielereien", welche du da durchgeführt hast, sind nicht so mein Ding.

Ich bin mehr für die praktischen Anwendungen zu habe, dazu habe ich mir diese Dinger gekauft:

Damit überwache ich nun meine Wasseruhr sowie meinen Gaszähler - funktioniert einwandfrei über WLAN und ganz ohne irgendwelche Apps nicht nur am Rechner, sondern ich kann die Werte auch per Mobiltelefon über den Browser abrufen. Davon habe ich mir jetzt für ein paar andere Projekte noch zwei Stück nachbestellt....

Wenn ich mal wieder so richtig Zeit habe, dann werde ich mir das mal so einrichten, dass ich die Daten per MQTT abrufen kann. Wie dass funktioniert, das wird hier ganz gut (ziemlich zum Schluss) ganz gut beschrieben - so ab der 30. Minute