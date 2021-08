„Firefox: Kann meinen Cache nicht richtig leeren“

Hallo zusammen..Update stellt sich bei mir immer automatisch ein, bin seit Jahren zufriedener Nutzer.

Allerdings stört mich derzeit, dass ich mein cache nicht richtig leeren kann.

Privater Modus, da soll dann ohnehin nach jeder Anwendung geleert werden, passiert aber nicht und wenn ich es händisch machen will"jetzt leeren", dann sind die Cookies bei null , aber die Zwischengespeicherten Inhalte haben grundsätzlich immer noch 1,6 MB..?..

Kann ich die auf null reduzieren, ist das überhaupt sinnvoll, ich meine ich konnte den schon mal auf null leeren , danach waren es immer so um ein MB aber jetzt ständig 1,6MB ?

Danke und Gruß

Paul

