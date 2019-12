„Farbdruckertreiber Xerox Phaser 6000“

https://www.support.xerox.com/support/phaser-6000/downloads/dech.html?operatingSystem=win10x64

Der Treiber muß natürlich installiert werden.

https://geizhals.de/brother-hl-l3270cdw-hll3270cdwg1-a1869210.html

oder

https://geizhals.eu/brother-hl-l3210cw-hll3210cwg1-a1869222.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl

Hätte Ich da übrigens gekauft und nicht die von dir ausgesuchte über 8 Jahre alte absolute Hulle...

Einen Farblaser kauft man übrigens aus sehr vielen Gründen niemals gebraucht und rund 150€ sind da immer für was vernünftiges fällig.

Die Kiste sendet man absolut immer an den Verkäufer zurück und kauft sich was vernünftiges und niemals was so uraltes!

Wie bist du überhaupt auf die absolut komische Idee gekommen dir so einen Scheiß zu kaufen?

Gute S/W Laser kann man gebraucht kaufen, Farblaser never ever und das Teil war auch neu schon nicht gut.

"Xerox ist da wenig hilfreiche, die antworten erst gar nicht, der Verkäufer auch nicht"

Ist da beides absolut normal!

Bei Xerox ist der Support für das uralte Teil vor Jahren abgelaufen und dein Verkäufer ist niemals koscher!