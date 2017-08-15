„Sind Neugeräte immer erforderlich ?“

Bitte schön:
http://www.ebay.de/itm/HP-ProBook-6450b-Core-i5-13-Zoll-2GB-RAM-/282603146387?hash=item41cc75cc93:g:UaIAAOSwjTlZiZKZ
http://www.ebay.de/itm/HP-EliteBook-8440p-Core-i5-mit-Windows-10-Professional-Microsoft-Office-2010-/192278086909?hash=item2cc4aac4fd:g:3ucAAOSwSEVZkq0j
http://www.ebay.de/itm/HP-ELITEBOOK-8460P-i5-2520M-4GB-320GB-INTEL-HD-3000-ALS-UNGETESTET-DEFEKT-/112514046196?hash=item1a325c18f4:g:af8AAOSwidlZZKwb
http://www.ebay.de/itm/HP-ELITEBOOK-8460P-i5-2540M-2GB-INTEL-HD-3000-ALS-UNGETESTET-DEFEKT-/112524761887?hash=item1a32ff9b1f:g:A0QAAOSw76hZkWKi
Was haltet Ihr Davon ?