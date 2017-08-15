Gebrauchte Computer und Zubehör 47 Themen, 768 Beiträge

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Sind Neugeräte immer erforderlich ?

vorhernachher / 2 Antworten / Baumansicht Nickles

Bitte schön:Cool

http://www.ebay.de/itm/HP-ProBook-6450b-Core-i5-13-Zoll-2GB-RAM-/282603146387?hash=item41cc75cc93:g:UaIAAOSwjTlZiZKZ

http://www.ebay.de/itm/HP-EliteBook-8440p-Core-i5-mit-Windows-10-Professional-Microsoft-Office-2010-/192278086909?hash=item2cc4aac4fd:g:3ucAAOSwSEVZkq0j

http://www.ebay.de/itm/HP-ELITEBOOK-8460P-i5-2520M-4GB-320GB-INTEL-HD-3000-ALS-UNGETESTET-DEFEKT-/112514046196?hash=item1a325c18f4:g:af8AAOSwidlZZKwb

http://www.ebay.de/itm/HP-ELITEBOOK-8460P-i5-2540M-2GB-INTEL-HD-3000-ALS-UNGETESTET-DEFEKT-/112524761887?hash=item1a32ff9b1f:g:A0QAAOSw76hZkWKi

Was haltet Ihr Davon ?

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Andreas42 vorhernachher

„Sind Neugeräte immer erforderlich ?“

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Hi!

Das wir was von gebrauchter Hardware halten, sieht man z.B. an dem Brett "Gebrauchte Computer und Zubehör" in das ich die Frage verschoben habe.

Mike hat bereits etliche Artikel zum Thema Gebrauchtgeräte verfasst. Es lohnt sich durchaus in die rein zu schauen.

https://www.nickles.de/c/s/praxis-gebrauchte-notebooks-checken-einstellen-erweitern-701-1.html

https://www.nickles.de/c/s/report-generalueberholte-business-notebooks-schnaeppchen-statt-plastikramsch-700-1.html

In meinem Haushalt sind zwei gebrauchte Notebooks im Einsatz. Ich ziehe allerdings vor die bei einem Händler vor Ort zu kaufen.

Bis dann
Andreas

Kommentare zur Gefaehrlichkeit der Cloudspeicherung, Nutzung eines MS-Accounts und allgemein ablehnende Meinungen zur Nutzung von Smartphones und Mobilfunk bitte hier anfuegen.
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mawe2 vorhernachher

„Sind Neugeräte immer erforderlich ?“

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Gebrauchtgeräte sind grundsätzlich eine Überlegung wert.

Wenn aber die Geräte schon als "defekt" verkauft werden, würde ich vorsichtig sein.

Ebenso, wenn die Fotos schon zeigen, dass das Ding schon ein paar Mal vom Tisch gefallen ist...

Aufbereitete Leasingrückläufer vom Fachhändler (der evtl. auch noch eine Gebrauchtgarantie gibt) sind OK - Schrottteile von Privat, die schon äußerlich demoliert aussehen, sind nicht OK (bzw. nur für Bastelzwecke / als Ersatzteilspender) zu gebrauchen.

"When bankers get together for dinner, they discuss Art. When artists get together for dinner, they discuss Money" (Oscar Wilde)
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