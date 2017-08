„Sind Neugeräte immer erforderlich ?“

Hi!

Das wir was von gebrauchter Hardware halten, sieht man z.B. an dem Brett "Gebrauchte Computer und Zubehör" in das ich die Frage verschoben habe.

Mike hat bereits etliche Artikel zum Thema Gebrauchtgeräte verfasst. Es lohnt sich durchaus in die rein zu schauen.

https://www.nickles.de/c/s/praxis-gebrauchte-notebooks-checken-einstellen-erweitern-701-1.html

https://www.nickles.de/c/s/report-generalueberholte-business-notebooks-schnaeppchen-statt-plastikramsch-700-1.html

In meinem Haushalt sind zwei gebrauchte Notebooks im Einsatz. Ich ziehe allerdings vor die bei einem Händler vor Ort zu kaufen.

Bis dann

Andreas