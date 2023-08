Hallo

Mir ist aufgefallen, dass meine Nikon D7200 öfter (aber nicht immer) gut bzw. störend sichtbare Artefakte in Farbflächen wie z. B. dem Himmel macht bei besten Lichtverhältnissen. Diese sind im NEF (also Rohdaten) sichtbar selbst bei nur 25% Ansicht. Wie erwähnt ist es merkwürdig, dass es nicht bei allen Bildern zu sehen ist. Meine Vermutung geht ja zu einer Einstellung in der Kamera, aber selbst da sollte das so krass nicht passieren. Die Schärfe habe ich auf 5.0 eingestellt und sonst sind die Einstellungen tendenziell eher etwas "stärker" eingestellt, also mehr Kontrast, stärkere Farben. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder kann sogar sagen, dass das ev. ein Defekt des Sensors sein könnte.

Hier das JPEG, da sieht man es natürlich noch ein wenig krasser, aber der Unterschied ist nicht sehr gross:

https://ibb.co/WcsWRMM