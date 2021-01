„Brother One in All“

Wenn nicht nur die Leitungen, sondern auch die Patronen eingetrocknet oder vielleicht sogar leer sind (was auch schon mal vorkommen soll), dann ist das eigentlich normal.

Hast du schon mal neue (also wirklich "neue") Patronen eingesetzt und es damit probiert?

Ansonsten kauf dir 'nen Laserdrucker.

Ich habe hier für den alltäglichen Gebrauch einen DCP-L35CDW, also auch einen Brother, da hatte ich noch nie solche Probleme. Und für meine Ausdrucke (ca. 250 - 300 Blatt), die ich zu Weihnachten an meine "Kunden" (im weitesten Sinne des Wortes) verschicke, benutze ich einen alten Lexmark E460dn - also auch einen Laserdrucker, allerdings druckt der nur schwarz, was für diese Zwecke reicht. Den schalte ich tatsächlich immer nur kurz vor Weihnachten mal ein und drucke die benötigte Anzahl an Blättern. Der hat mich noch nie verlassen. Und das mache ich mit dem Teil schon seit ein paar Jahren, die Patrone bzw. Kartusche, die da drinnen ist, will einfach nicht leer werden, und zum Wegschmeißen ist mir das Teil zu schade.