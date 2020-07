„Fremdtoner bei Kyocera sinnvoll oder nicht?“

In Kyocera-Drucker, insbesondere in Farbdrucker, packt man keinen Fremdtoner. Punkt. Es sei denn, dass man den Drucker gleich schrotten will und kein Problem damit hat, dass Kyocera die Garantie wegen Verwendung von Fremdtoner ablehen wird.

Dass sich dieses Ammenmärchen mit "ein Druckerleben lang nur Toner nachfüllen" immer noch hält, ist für mich eins der letzten ungelösten Geheimnisse unserer Zeit.

Kyocera kocht auch nur mit Wasser und will Geld verdienen, genau so wie alle anderen Hersteller. Nimmt man es eben bei Ersatzteilen, Einzugsrollen, die bei anderen Herstellern zwischen 3 bis 12 Euro kosten, kosten da eben 80,.

Komponenten, die 500.000 Seiten halten sollen, halten vielleicht 200.000 Seiten, vielleicht etwas mehr. Na und? Solange man das Märchen am leben erhalten kann, man wäre ja ach so günstig, so grün, so solide, so langlebig.