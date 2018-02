Hallo,

seit dem letzten Ausdruck druckt mein OKI MC562w eine A4 Seite auf dem Ausdrucksblatt oben nur ganz klein und mittig.

Sprich die ursprüngliche A4 Seite ist am Ausdruck nur sehr sehr klein und oben in der Mitte.



Woran kann das liegen?

Die Druckvorschau zeigt das ganze A4 Blatt.

Es ist auch egal ob ich ein PDF in A4 oder eine Worddokument drucke - Ausdruck ist immer sehr klein (nur ein paar cm) oben in der Mitte und das restliche Blatt leer.