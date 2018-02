„HP 3050 druckt nicht scannt aber“

Hallo, mein HP3050 nimmt auf einmal keine Druckaufträge mehr an, d.h. er druckt Dokumente (aus Word, Openoffice Calc, PDF) nicht mehr aus. Der Druckauftrag wird in der jeweiligen Anwendung zwar akzeptiert, kommt abber anscheinend nicht beim Drucker an, denn es sind keine Druckaufträge in der Warteschlange zu erkennen.

Zugriff auf den Drucker habe ich, so kann ich z.B. scannen oder Tintenstände abrufen. Wenn ich in den Anwendungen den pdf-Drucker aufrufe um ein Dokument in PDF umzuwandeln, geht das im Druckermenü ohne Probleme.

Der Drucker hängt an einem KVM-Switch, aber auch als ich ihn direkt an den PC angeschlossen habe, konnte ich nicht drucken.

Woran könnte das liegen?