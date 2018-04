„Bild-Ausdruck vom Android Redmi unbefriedigend bzw. nicht möglich“

The drivers and utilities on the CD-ROM/ DVD-ROM for Windows® 8 or earlier bundled with your Brother machine are NOT compatible with Windows® 10

http://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=de&lang=de&prod=mfcj6510dw_all&ftype3=100051&faqid=faq00100173_002&ot=eu_ot

http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=de&lang=de&prod=mfcj6510dw_all&os=10013&mid=true

Da deinstalliert man alles von Brother (nimmt dazu besser die Deinstallations Software ) , startet die Kiste neu und installiert das neueste Kpl. Treiber & Software Paket .

Wenn der Drucker per USB angeschlossen ist, dann schließt man den Drucker erst an bei der Aufforderung der Software dazu!

Außerdem installiert man da IrfanView!

https://www.heise.de/download/product/irfanview-1965