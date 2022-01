„Samsung NVMe SSD“

Du investierst also in eine NVMe 980 Pro, um diese dann im Schongang zu betreiben?

Frage dich doch einmal selber, was das soll.

Ich habe gelesen...

Wer viel fragt, bekommt viel Antwort.

Von wegen hohe Hitze und kürzere Lebensdauer.

Dafür gibt es Kühlkörper und die 5 Jahre Garantiezeit wird sie sicher hinter sich bringen. Und in 5 Jahren ist die 980 Pro ein lahmes Möhrchen.