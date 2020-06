Standby externer HDD abschalten?

Habe eine externe HDD über USB3 am Win10-Rechner (Energieeinstellung Höchsleistung). Momentan schaltet die externe HDD nach ca. 3 Min in "Standby". will man Daten von der HDD öffnen, so muss sie hörbar erst hochfahren und suchen. Das dauert zu lange. Ebenso beim Schreiben.

Wie kann ich den "Energiesparmodus" der externen Platte abschalten? Glaube auch für die HDD ist es nicht gesund, wenn bei jedem Schreib/Lesezugriff die ganze Platte erstmal hochgefahren werden muss. Dauerbetrieb, wie eine interne HDD, wäre für mich gut.