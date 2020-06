„Lebensdauer von externen Festplatten - welche sind empfehlenswert?“

Das gilt doch nur, wenn man auf Noname-Hardware zurückgreift? Bei Komplettlösungen von Seagate oder Western Digital kann man doch eher nichts falsch machen?



Ist zwar keine allgemeine Aussage, aber das Markenhersteller nicht vor Ausfall schützen, sollte spätestens seit den Deskstar klar sein.



Derzeit sind speziell NAS-Laufwerke mit SMR in der Kritik, bei denen von den Herstellern wohlweisslich auch die Probleme unter Last dezent nicht erwähnt wurden.



Angesichts der Tatsache, dass nicht nur ein Hardwaredefekt Ausfallursache sein kann, sondern einfach ein Umfaller im laufenden Betrieb oder die berühmte Dusche, kommt man um doppeltes Sichern ohnehin nicht herum.



Bei externen Platten wird immer häufiger der Controller in der Platte verbaut und dann ist bei einem Ausfall auch Ende der Vorstellung, so man nicht "rein zufällig" exakt dasselbe Teil noch einmal hat und sich die Platine auch umschrauben lässt.