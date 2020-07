„Rauchende und nicht mehr anlaufende 1.5 TB WD Caviar Platte - was kann man noch versuchen?“

Hallo Leute,

aber was kann man noch machen, wenn dann mal wirklich eine externe HDD "festgeht"?

Ich habe das Problem seit ein paar Wochen mit einer 1.5 TB WD Caviar Platte in einem no-name Gehaeuse, deren Kontrollleuchte nur noch blinkte anstatt zu leuchten. Und natuerlich gab es keinen Zugriff. Es hat etwas gedauert, bis ich ein neues 12V Netzteil bekam. Sofort nach Anschluss rauchte es, so dass dieser Versuch nach ein paar Sekunden beendet war. Nach Oeffnen des verschweissten Gehaeuses und Abnehmen einer kleinen Platine (ist das der Controller?) habe ich die Festplatte in das one-size-fits-all Auslesegeraet eines Freundes gepackt. Kein Anlaufgeraeusch, aber wieder stank es, diesmal ohne zu rauchen, also weiss ich nicht woher. Alles sieht blitzblank aus. Eine etwas groessere Platine (oder ist das der Controller?) ist aussen, aber fast integriert, und enthaelt die Anschlussleiste.

Kostspielige Loesungen in irgendwelchen Profi-Werkstaetten lohnen sich fuer mich nicht. Gibt es noch irgendeinen anderen Tip, oder ist das ein Totalschaden?

Besten Dank!