Hallo ihr lieben Schrauber,

Frage:



In einem HP Pro(Note)Book470 G3 soll eine SSD durch eine HDD ersetzt werden. Aus- und Umgebaut ist gemacht, nur möchte ich gern vor dem ersten Start euer Fachwissen zu Rate ziehen.

Was sollte ich beim ersten Start berücksichtigen, damit es klappt?

Ich habe dabei auch keine Eile; kommt Zeit, kommt Rat ;-)

Hintergrund - wen das interessiert:



Die vom LinuxMint BootLoader (GRUB) zerstörte Startpartition erlaubt keine Installation von irgend einem Linux mehr!

WIN10 geht neu zu Installieren und läuft auch - dazu habe ich 2 Tage der Hitze gut im Keller verbracht, nur haben alle mir bekannten Tools nicht das gewünschte Ergebnis gebracht (Festplatten und deren "Innereien" sind doch noch Hexenwerk).



Aufgrund des Tones im LinuxMint-Forum bin ich zu Ubuntu gewechselt und dort gibt es eine richtig gute WIKI, die hilft echt weiter. Nur nicht in meinem Fall, weswegen ich den Tausch der Festplatten mache, ich möchte auf dem Ntb eben Linux und kein Win. Tempo ist nicht wichtig.



Jetzt sucht mal im Internet nach "Festplattentausch SSD nach HDD". Deshalb der Titel "Festplattentausch wider dem Zeitgeist.

Heute ist wohl nichts mehr normal.

Eine KI brauche ich nicht, ich weiß was ich will und habe Euch und das reicht allemal.

Nur die Gemeinschaft ist stark - wie früher schon!



cu Foxy