„mcro sd Karte ist weg“

Hallo Experten

Ich habe wieder mal ein Problem. Habe eine 128GB micro Sd Karte bekommen für mein AsusZenpad. Wollte nun auf dem PC alle Bilder auf die Karte kopieren und dann ins Tab. Ging nicht. Karte musste erst formatiert werden aber wie. Alles probiert extFAT NTFS beides wurde nicht im Tab gelesen. Nun im Tab formatiert mit FAT32 das ging nicht unter win7? Jetzt wieder probiert. Das kopieren hing sich auf?? Also das wieder im PC probiert da hat es bei ca. 30Gb aufgehalten. Nach dem wiedereinschalten wollte ich den Erfolg schon mal im Tab sehen. Da war die Karte leer? Karte raus wieder in den PC da wurde die gar nicht mehr gefunden? Dann wieder ins Tab jetzt war die auch da weg? Sehr seltsam. Die hab ich bestimmt geschrottet aber wie oder kann man die irgendwie wieder finden (Linux)? Das Tab ksnn 128GB Karten der Laptop? Was kann noch sein?

