micro SD Karte nicht mehr lesbar

Ich habe wieder mal ein Problem. Also ich habe mir eine 128GB micro Sd Karte gekauft und woll alle meine Fotos draufkopieren und im Tablet als Album zeigen können. Ich habe sie im Laptop in NTFS formatiert und angefangen zu kopieren. Da ich da unterbrechen musste aufgehalten und wollte am nä. Tag weitermachen. Da war die Karte nicht mehr lesbar. Paarmal rein raus die Karte und ich konnte sie wieder formatieren. Jetzt habe ich die Ordner einzeln kopiert und probiert ob die Bilder drauf sind. Da kam das Problem wieder Karte nicht mehr lesbar obwohl noch 80GB frei sind? Es steht da:

Auf das LW kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar.

Beim formatieren wird außer NTFS noch eine exFat angeboten muß ich das nehmen? Dasselbe passiert auch wenn ich die Karte im Tablet habe

