Soundblaster USB Gaming Headset H6 mit 7.1 Surround

Ich habe das Soundblaster H6 USB Gaming Headset mit 7.1 Surround Sound gekauft. Für noch besseren Klang und Gaming-Unterstützung habe ich dann Soundblaster Connect 2 heruntergeladen (Treiber und Firmware waren aktuell) und installiert, da das empfohlen ist. Auch das funktionierte dann wunderbar.

Downloaden kann man die Software hier: blasterX.com/software. Da findet sich auch eine genaue Anleitung....

Selbst nachdem ich den Rechner zweimal heruhnterfuhr und dann jeweils nach dem Mittagessen und dem Abendessen neu gestartet habe. Ich konnte mühelos zwischen den verschiedenen Modi (Gaming/Film/Musik) umschalten und vor allem konnte ich die in meinen Augen unsinnig LED-Show an den Hörmuscheln abschalten.... Das funktionierte gestern noch alles wunderbar.



Am Abend habe ich dann den Rechner heruntergefahren und danach das Headset vom USB-Anschluß abgezogen. Der Grund dafür: ErP ist zwar auf meinem Mainboard (Gigabyte Aorus Elite X750) ausgestellt; eigentlich dürften dann ja weder die RGB-Beleuchtung im PC noch die USB-Anschlüsse mit Strom versorgt werden.

Dem ist aber nicht so (dürfte vielen hier bekannt sein). - Die USB-Anschlüsse werden auch nach dem Herunterfahren (echtes Herunterfahren; Schnellstart ist deaktiviert) mit Strom versorgt....



Daher entferne ich immer alle Front-USB-Anschlüsse - und dort war auch das Gaming-Headset angeschlossen.

Heute morgen habe ich dann den Kopfhörer angeschlossen und den Rechner gestartet. Zu meiner Verwunderung war sofort wieder der LED-Leuchtring mit der Standardeinstellung, dem roten Licht aktiv. - Ich hatte den LED-Leutchtring aber mit Soundblaster Connect 2 abgeschaltet. Der Sound funkltioniert zwar, aber die Connect 2-Software startet nicht mehr. Ich bekomme die Meldung:



"Unable to retrieve device packages. Check Antivirus, Firewall and Network settings. - Try again." Auf deutsch also:



"Es können keine Gerätepakete abgerufen werden. Überprüfen Sie die Einstellungen von Antivirus, Firewall und Netzwerk. - Versuchen Sie es erneut.".



Das ist schon sehr seltsam, denn ich habe zwischenzeitlich keine Windows-Einstellungen verändert. Selbst das probehalber Abschalten vom Defender und der Windows-Firewall brachte keine Änderung. Abgesehen davon war Soundblaster Connect 2 auch gar nicht in den Firewall-Einstellungen aufgeführt und ließ sich den Regeln auch nicht hinzufügen. - Auch nicht, wenn ich die Firewall als Admin ausführte....



Und selbst nach einer Deinstallation und Neuinstallation der Software war das Problem nicht gelöst.... Ich habe dann nach der Neuinstallation die Software hoffnungsfroh mit dem RevoUninstaller portabel deinstalliert. - Auch das brachte keine Abhilfe.