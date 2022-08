PC Lautsprecher erneuern

Ich habe an meinem Desktop und Laptop (stationär) 2 "uralte Lautsprecher die über ein Kabel mit meinem Desktop verbunden sind.Der Laptop ist ist nicht angeschlossen hängt aber über HDMI an einem 24 Zoll Bildschirm der über DVI am Desktop angeschlossen ist.Die Umschaltung Desktop -Laptop erfolgt über den Umschalter der im Rahmen des ASUS Bildschirms ist.

Mich stört ein Brummton wenn der Lautstärkeregler an einem der 2 Lautsprecher stärker aufgedreht wird. Der Klang ist ebenfalls nicht der beste. Da die Lautsprecher mindestens 20 Jahre bei mir in Betrieb sind möchte ich was Neues beschaffen kenn mich aber auf dem Audio-Sektor nicht aus.

Wer kann mir entsprechende Vorschläge machen? Mein finanz. Schmerzgrenze liegt bei ca. 100 €

Danke