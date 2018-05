„IPAD-Aktivierungscode wird nicht mher akzeptiert“

Mein iPad3 Aktivierungscode wird nicht mehr akzeptiert.

Hallo, ich wollte mich heute wieder wie gehabt einloggen.

Nach Start des IPADs meldet sich dieses in der Regel mit: „Sim-Karte gesperrt“.

Das ist OK, da in mich ins Internet über WLAN einlogge.

Diese Meldung kann ich überspringen, daraufhin erfolgt die Aufforderung meinen 4-stelligen Code einzugeben. (Bis hierhin ist alles wie gehabt.)

Neu jetzt die Tatsache, dass mein 4-stelliger EingabecCode nicht mehr akzeptiert wird. 2 Fehlversuche habe ich getätigt, eine 3. Eingabemöglchkeit ist noch verfügbar.

(Was mir dazu noch einfällt: Ich habe in letzter Zeit von Google mehrfach die Meldung erhalten, ich sollte mich, ich glaube so heißt es, "verifizieren", habe aber immer den Button: „Später“ gedrückt. Vielleicht liegt es daran.)

Ich weiß jetzt nicht mehr weiter und bitte deshalb um Ratschläge was zu tun ist.

Mit freundlichem Gruß

Jürgen