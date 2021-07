„Welche Bankingsoftware ist die beste...“

Nur mal so als Anregung!

Wenn du Onlinebanking machen würdest und zum Beispiel StarMoney benutzen würdest, könntest du in der Software sämtliche Sepa-Überweisungen direkt offline am PC ausfüllen, dann einmal auf "Senden" drücken und alle Überweisungen sind in 2 Sekunden gemacht.

Alle Überweisungen werden gespeichert und bei der nächsten Überweisung muss nur noch eventuell die Summe geändert werden, oder werden schlicht als Dauerauftrag automatisch ausgeführt usw.usw.

Bei der Eingabe von IBAN wird die Bank automatisch erkannt und das Formular füllt sich selbst aus! Es muss nur noch der Empfänger und die Summe rein. Die Empfänger werden abgespeichert.

Es bedarf etwas der Einarbeitung in der Software und das Konto muss von der Bank für Onlinebanking freigeschaltet sein.

Wirklich einfach und kein Hexenwerk

Ich mache seit Jahren nichts anderes ganz bequem von zu Hause..

Gruß