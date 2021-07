Wie SEPA-Überweisungsformular bedrucken ???

Hallo, um SEPA-Überweisungen nicht von Hand ausfüllen zu müssen oder deswegen immer zum Bankautomaten zu fahren, habe ich mir die Software "Überweisungs-Druckerei 8" gekauft,

Das Eintragen der Daten in den Vordruck auf dem Bildschirm funktioniert. Jetzt muss ich aber das Blanko-Überweisungs-Formular in meinen Drucker HP ENVY 4524 so einlegen, dass der Druck passgenau in die vorgegebenen Zeilen eingetragen wird, Außer mit A4 habe ich mich noch nie mit dem Drucker beschäftigt, Könnt ihr mir eine Anleitung geben?

Ebo1