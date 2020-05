Damit er bei evtl. Systemcrashs schnell weiter arbeiten kann würde ich gern seine SSD auf eine zweite SSD clonen. Dieser Clon soll ständig im PC mitlaufen, regelmäßig aktualisiert werden und im Notfall kann er von diesem Clon booten.



Kurz und knapp: Würde ich so nicht machen!



1. Das entspräche quasi einem RAID.



2. Dann müsste irgendwie ständig das Backup mitlaufen und das strapaziert beide Platten mehr als ein regelmässiges Backup.



3. Bei einem Virenbefall sind beide Platten verseucht.

Wenn es so wichtig ist, dann lieber tägliches Backup und da um Platz und Aufwnad zu sparen ggf. 1x komplett und 6x differentiell oder inkrementell, dann wieder von vorne. So büsst man minimal 1 Tag ein oder maximal eine Woche, wenn das Backup versagt.



Falls das häufige Backup nicht zielführend in Deinem Sinne ist, böte sich ein Tool wie freefilesync zum häufigen Synchronisieren von sich ändernden Daten auf einem externen Laufwerk an.



https://www.youtube.com/watch?v=KwFc5pwF_Ik



https://www.youtube.com/watch?v=0M3CxHggpYE

Die beiden Herren im letzten Video kennst Du sicher, wenn auch einer der beiden leider nicht mehr lebt...