„Malwarebytes findet 253 Apps installiert sind 77“

Beim Aktualisieren des Systems "optimiert" Android plötzlich 483 Apps ;-)

Genau so geht es mir auch regelmäßig, wenn Android sich aktualisiert, bei mir sind es dann immer etwa 350 Stück. Ich wundere mich jedesmal, wo die Apps auf meinem Telefon sich befinden. Selber installiert habe ich davon allerhöchstens 5 oder 6, da ich das Teil nur selten für andere Dinge benutze, als zum telefonieren, da ist also nicht viel, was es für mich für irgendwelche besonderen Zwecke zu installieren gibt...