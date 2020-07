„Android 4.4.2 aufrüsten“

https://www.sony.de/electronics/support/articles/SX520501

Bei zu wenig Speicherplatz darfst du dich da definitiv nicht wundern und dann muß man natürlich aufräumen und Apps, Fotos und Videos entfernen!

Außerdem ist da das Sony Update auf Android 6.0.1. da schon über 3 Jahre alt und die Hersteller bieten so ein Update für so ne alte Kiste natürlich nicht ewig an, sondern in aller Regel nur 3 Jahre an...