Hallo fubbi,

wlans draußen mittels dsl online gehen,

da brauchst Du sicher eine lange Leitung...

Datenflat oder Allnetflatt ist ein kleiner Unterschied.

Was Du brauchst ist sicher ein (reiner) Datentarif und da hängen die Kosten natürlich von der Leistung in GB ab.

Suchst Du am Besten in einem Vergleichsportal, z. B.:

https://www.billiger-telefonieren.de/datentarife/?mobiletariffCalculatorForm=true&mergeDefaults=false&productType=mobile_internet&partnerId=76&internetVolumeMin=3000&maxDownloadSpeedKb=&numberPorting=any&maxCostsMonth=&deviceType=none&maxCostsHardwareOnce=&network%5B%5D=4&network%5B%5D=1&network%5B%5D=2&network%5B%5D=3&carrier=&maxTariffsPerProvider=3&type=&accountingPeriod=month&maxContractRuntime=&customerGroup=private&simCardType=

https://www.verivox.de/mobiles-internet/datentarife/