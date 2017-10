„Können Smartphones inzwischen einen Desktop-PC ersetzen?“

Für mich sind Mobilgeräte, die keine sinnvolle Softwareausstattung ermöglichen, nutzlos.

Hm. Ich wüsste spontan nichts mehr, was ich nicht mit meinem Smartphone (Android) machen kann, wo ich noch unbedingt einen PC bräuchte. Okay, es gibt was: die Steuer-Software (Taxman) die ich 1x im Jahr brauche geht nur mit dem PC.

Glauben Sitebetreiber wirklich ernsthaft, dass normale Leute die Werbung anklicken???

Das ist die einzige verliebene Einnahmequelle für Seiten, die von klassischer Werbung leben müssen.

Überhaupt: es ist nicht nötig hier über Werbung gut/böse zu diskutieren. Ich empfehle schon lange ausdrücklich Werbung konsequent zu blocken, weil das zu einer Säuberung des Internet führt.

Webseiten, die es nicht schaffen eine andere Einnahmequelle zu finden gehen halt Pleite. Je mehr kostenlose Angebote im Netz verschwinden, desto besser. Also Werbung blocken und basta! :-)

Oder halt konsequent nur noch Webseiten nutzen, die wirklich kostenlos sind und die auch nicht mit Werbung nerven. Eine große Sammlung solcher Seiten entsteht gerade hier: Die große Sammlung - IT-Webseiten/Foren ohne Werbung