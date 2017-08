Android-MTP-Verschiebe-Bug: Was stimmt denn nun?

Gestern haben wir hier bereits über den Android-MTP-Verschiebe-Bug diskutiert.

Diese Diskussion basierte auf einem Artikel von heise.de.

Darin heißt es u.a. (Zitat): "Der Datenverlust tritt immer auf, wenn ein Android-Gerät per USB an einen Windows-PC angeschlossen ist, und wenn man dann Dateien auf dem Android-Gerät von einem Verzeichnis in ein anderes schieben möchte. ... Ungefährlich sind hingegen Verschiebe- und Kopieraktionen vom Gerät auf den Windows-PC, ebenso Verschieben vom Windows-PC aufs Gerät."

Heute schreibt auch golem.de etwas zu diesem Thema.

Dort liest sich das Ganze so (Zitat): "In einem Thread im Android-Forum von Reddit berichtet der Nutzer Zeddyzed von Datenverlust, während er Dateien von seinem Android-Smartphone ausschneiden und per USB auf den angeschlossenen Windows-PC kopieren wollte."

Das ist ja nun etwas völlig Anderes. Was stimmt denn nun?

Einig sind sich die Autoren lediglich darin, dass (PC-seitig) Windows 10 das Problem auslöst und dass es mit älteren Windows-Versionen nicht auftritt.

Gruß, mawe2