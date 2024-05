Geburtstage und Todestage

Die Vergangenheit hat einen großen Vorteil: Sie ist vergangen. Man muß sie nicht mehr bearbeiten. Sie hat Bestand. Aber:

Ich denke oft an die Eigene zurück und damit auch an eine längere und wichtige Zeit bei Nickles. Abends saßen wir dort oft in einem Chat zusammen und haben geredet, einfach so, vielleicht, weil im echten Leben gerade niemand da war. Stundenlang.

Einige haben sich dann auch im echten Leben kennen gelernt, und einer davon war Gregor, Doktorand in Biochemie, hier hieß er Polytaen.

Heute wäre sein 48. Geburtstag. Aber er ist nur 27 geworden. Begraben ist er in Tübingen.

Es gibt noch ein paar von Damals, von denen ich weiß, dass sie nicht mehr leben. Indronil Ghosh beispielsweise. Aber wo sind all die Anderen? Wie geht es ihnen? Wie sind sie durchs Leben gekommen? Wie alt sind sie?

Ich schreibe einfach mal eine kleine Liste: Dr. Hook, Nightbeauty, Heike iV, Loopi, Mr. Drehmoment, Marauder, Triker, Lard, Schnaffke, Xafford, Zaphod, Bavarius, Fetzen, Dead Brain, Hausmeister Krause, GTFreak, Kaaa…, Bombenleger….es waren noch mehr, natürlich, verzeiht.

Borlander ist noch hier, habe ich gerade gesehen – grüß Dich! Schön, Dich zu sehen. Wer noch?

Michael Nickles, ja, in München haben wir uns gesehen, und tw. Auf seine Grüße hin hat sich niemand gemeldet, das fand ich bezeichnend und traurig.

Wie ist das – welche Bedeutung haben andere Menschen für uns, gar solche, die man nie wirklich gesehen hat, die einen aber doch jahrelang begleitet haben und man sie? Die aus einem einsamen Abend einen geselligen gemacht haben, auch wenn es nur eine Datenleitung mit Modem war.

Alte Zeiten – Melancholie.