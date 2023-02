Hardware-Ausfälle eines Technikbegeisterten - Die Todesliste der letzten 10 Jahre

das mit dem Hammer ist gut

Als Technikbegeisterter hab ich mir schon so einiges zugelegt, sehr vieles auch wieder verkauft. In meinem Leben schon Unsummen an Geld für Festplattenspeicher ausgegeben, geht geschätzt über 10.000 Euro. Und meine Erfahrungen sind das hier.

Mir sind schon zig HDs abgeraucht bzw. hatten Defekte. Ganz früher Maxtor und IBM, diese sind mir einfach so von heute auf morgen kaputt gegangen und klackerten. Dagegen waren die Samsungs zwar langsamer, aber sie hielten Jahre durch ohne eine Macke zu haben, hab sogar noch eine daheim rumliegen. In meiner NAS-Zeit bin ich dann auf Seagate umgeswitched, auch da einmal nach einem Jahr zeigte mir die Überwachungssoftware einen Fehler an, welche aber in der Garantiezeit ersetzt wurde.

Vor ein paar Jahren hab ich dann den Hang zu "Minimalismus" bekommen und mich von den NAS (Zyxel, Qnap, Synology) und HomeServerzeug getrennt.

Die VU+ wurde dann als Datengrab für Files und Kameraüberwachung eingesetzt. Anfangs die Duo2 heute die UNO 4k mit zwei externen 2,5 Zoll Festplatten.

Selbst zwei der 6TB-WD-Reds als Dauerläufer hatten in der Duo2 Defekte innerhalb der Garantiezeit gehabt. Nachdem mir dann die Duo2 nach acht Jahren Dauerbetrieb ebenfalls abgeraucht ist, bin ich vor zwei Jahren auf die kleine Uno 4k umgestiegen, an der nun zwei externe 2,5 Zoll Festplatten dranhängen, einmal eine uralte 1TB für Kameraaufzeichnung via NFS und eine 4TB für TV-Aufzeichnungen und zusätzlichen Grimsgrams meines PCs.

Mit SSDs hab ich ebenfalls zwei Totalausfälle innerhalb der Garantiezeit gehabt, von heute auf morgen tot, beide SATA-SSDs von WD. Das größte Problem war meine 2TB-Sata-SSD auf der mein ganzes Leben gespeichert war und dummerweise nicht verschlüsselt. Hab dann das Teil für ein paar Sekunden in die Mikrowelle getan um die Daten unbrauchbar zu machen und dann zu WD eingeschickt, Ersatz anstandslos wie gewohnt bekommen.

Auch micro-SDs von Sandisk für Kameraufzeichnungen sind mir innerhalb der Garantiezeit kaputt gegangen. microSDs sind für Daueraufzeichnungen nicht ausgelegt, das weiß ich heute, aber auch da hab ich die Garantie in Anspruch genommen, ebenfalls Ersatz bekommen, meist dann sogar ne Nummer größer geliefert bekommen und anderes Modell.

Und wenn ich jetzt noch meine andere Peripherie dazu zähle ebenfalls schon einiges kaputt gegangen. Gute Erfahrung mit Haltbarkeit hab ich bei meinen TVs. Der älteste ist von Grundig schon über 10 Jahre alt, jeden Tag im Einsatz und funktioniert immer noch, Samsung und Medion ebenfalls keine Probleme.

Todesliste der letzten 10 Jahre:

- Fritten: sind mir mittlerweile zwei kaputt gegangen, sogar die 7590. Wurde aber durch AVM anstandslos ersetzt, da kein Blitzschaden.

- Applezeug: einmal ein iPhone 5, iPhone 7 und ein Macbook Pro 2011. iPhones hab ich beide durch Apple ersetzt bekommen. Das Mackbook hatte ich voreilig in den Backofen gesteckt, Garantie war schon abgelaufen und erst später erfahren, dass sie Ware mit den GPU-Fehler ersetzen würden.

- Festplatten v.a. WD egal ob HDD oder SSD, kauf ich mir nicht mehr.

- Mainboards von Gigabyte und Asus beide schon kaputt gegangen, bleib aber trotzdem bei Asus

- naja und nun ist mir meine hochwertige "Stereoanlage" von Marantz nach 2,5 Jahren kaputt gegangen, aber da muss ich sagen super Support des Herstellers, kostenlos ersetzt/repariert worden

- zwei Mini-PCs, einmal Zotac einmal Lenovo

- 32 Zoll Monitor von iiyama

- hab bestimmt noch was vergessen ...