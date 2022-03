Betriebssystem und Ablaufoptimierung

Ich habe hier absichtlich kein bestimmtes Windows genannt, da dies evtl. auch auf andere Betriebssysteme zutreffen kann.

Es geht um den Schriftenordner bzw. die installierten Schriften.

Bei einer eher zufälligen Suche nach einer bestimmten Schrift, wurde mir die Suche zu lang. Es gab einfach Schriften ohne Ende, die von mir nie wissentlich installiert wurden.

Um es auf den Punkt zu bringen, ich war Herr über 873 Schriften.

Nun schaffe da mal Ordnung und Überblick.

Zu Hilfe nahm ich ein kleines Programm Namens "NexusFont", mit dem man relativ komfortabel Licht in das Durcheinander bringt. (Ja, es geht auch in Windows, aber...)

Am Schluss blieben aber immer noch gewollt, oder gemusst 83 Schriften übrig.

Hunderte Schriften braucht doch kein Mensch wirklich. Vor allen Dingen sind Unmengen dieser Schriften fast identisch, haben nur einen anderen Namen.

Mal schauen, wie lange diese Reduzierung Bestand hat.

Übrigens ist Windows dadurch, gefühlt, mindestens 2 Sekunden schneller gestartet.

Gruß

h1