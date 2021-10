„Erinnerungen an Y2K - War die ganze Aufregung damals übertrieben?“

"In den 1960er und 1970er Jahren war Speicherplatz knapp und teuer. Zum Beispiel konnten Lochkarten nur 80 Stellen speichern, Computer hatten Arbeitsspeicher mit z. B. 64 KiB (= 64*1024 Byte) Größe. Programmierer sparten daher so viel wie möglich an Speicherbedarf ein. Häufig wurden deshalb zur Speicherung und Verarbeitung von Jahreszahlen (in Dezimaldarstellung) nur die letzten beiden Ziffern (Jahr und Jahrzehnt, etwa im Format „TTMMJJ“ o. Ä.) benutzt, so unter anderem von der Computerpionierin Grace Hopper bei der Entwicklung von COBOL. Das Problem betraf Betriebssysteme, Anwenderprogramme und Datenbestände. Die ersten beiden Ziffern (die das Jahrhundert nennen) wurden nicht berücksichtigt und man bedachte nicht, dass bzw. ob die Programme über das laufende Jahrhundert hinaus in dieser Weise benutzt werden würden."

"Die Kosten im Zusammenhang mit dem Jahr-2000-Problem waren erheblich: So wurde beispielsweise vom Massachusetts Institute of Technology geschätzt, dass allein das US-amerikanische Medicare-Programm 500 Millionen US-Dollar zur Behebung des Fehlers ausgeben musste.[4] Der Gesamtaufwand für die Y2K-Projekte wurde von Gartner auf weltweit „bis zu 600 Milliarden US-Dollar“ geschätzt,[5] in großen Unternehmen erreichten die Kosten für Maßnahmen zur Überprüfung und Umstellung der Anwendungen zwei- bis dreistellige Millionenbeträge (Euro).[5]

Durch die Hardware- und Softwareaktualisierungen, die zur Verhinderung des Y2K-Problems getätigt wurden, waren im Jahr 2000 viele Anwender mit aktuellen Plattformen ausgerüstet. Das löste in der folgenden Vierjahresperiode (Lebensdauer eines gängigen Bürogerätes) einen Einbruch beim Verkauf neuer Systeme und eine spürbare Rezession im Informatikbereich aus."

Du bist schon beim Lesen ne absolute Null, vom Verstehen mal janz zu schweigen!

Und die Sache mit der festen 19 im Datum wurde natürlich noch in den 1980er und 1990er Jahren gemacht und es gab da immer Subroutinen, die viel viel älter waren!!!

Aber du weißt ja nicht einmal was Subroutinen sind...

"Im Gegensatz zu Dir, habe ich damals schon gelebt"

Auf diese absolut hirnrissige Idee muß man zudem erstmal kommen und Ich war damals natürlich viel viel älter als 13!

Paßt aber alles zu dir wie Faust auf Auge.

Du stehst allgemein für jenau Null Ahnung!