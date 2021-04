„DSL/ Internet über Kabel“

Hallo nettermensch,

zu O2 kann ich nichts sagen, ich habe alles von O2, aber keinerlei Probleme.

Die Abzweigung ist 19 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6763 kbit/s.

Dazu hätte ich Fragen:

Kann ein Fremder an Deine Telefon-/DSL-Leitung, innerhalb des Wohngebäudes?

Kann ein Fremder das Kabel unterwegs anzapfen?

Von der DSL-Vermitlungsstelle (die graue Box am Straßenrand) bis zu meiner FB 7490 sind es 280m, da liegt das Kabel in der Straße bis in mein Haus. Manipulation ist da schlecht möglich.

Sollte also ein Fremdzugriff möglich sein, gehen die Abbrüche eventuell garnicht auf das Konto von O2.

Gruß

h1