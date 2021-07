„Das könnte gruselig werden: Laut RKI steigt die Inzidenz wieder "leicht" an ...“

Knapp 1000 Infektionen bei einem 83-Mio-Volk sind Deine "schlimmsten Befürchtungen"?

Ja. Denn so fängt eine Welle immer an. Rechne das mal gerne statistisch hoch. - Nur gemessen an den Fallzahlen der vergangenen Welle. - Und diese wird schlimmer werden, da die Delta Variante viel ansteckender ist. Und weil die bereits Immunisierten auch ansteckend sein können und dann nicht Geimpfte - und auch und gerade die Kinder - anstecken werden.

Mit Statistik lässt sich alles immer so erklären, wie man es gerne möchte. Habe in meinem Studium auch Statistik gehabt und Statistik I und Statistik II immerhin mit einem Gut abgeschlossen.

Meine größte Erkenntnis aus dem Statistik-Studium lautete: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst manipuliert hast. Es gibt da durchaus unterschiedliche Herangehensweisen, mit denen man glatt diametral entgegensetzte Schlüsse ziehen kann. - Und das auch gerne macht.

Und du bist mit deiner Herangehensweise gerade dabei, dir das selbst schönzurechnen. Warte mal 2 Monate ab. - Dann sprechen wir uns wieder.

Mein Tipp: Genau wie deiner Vorhersage von damals, als du postuliertest, das Windows 10 das letzte Windows sein wird, wirst du mit Sicherheit auch in diesem Fall wieder einmal das schöne Erlebnis haben, dazugelernt zu haben.....

Guck dir nur mal die Entwicklung in Australien an, das gerade von Delta heimgesucht wird:

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_90379600/delta-in-australien-jagd-auf-impfstoffe-wie-bei-den-hunger-games-.html

Auch das lässt für Deutschland das Schlimmste befürchten....

Allerdings kann man das nicht 1:1 auf Deutschland übertragen, da in Australien die Impfrate erbärmlich ist. Auf der anderen Seite reagieren die aber immer sofort mit rigorosen Lockdowns. - Hier ist man immer noch dabei, weitere Lockerungen "locker" zu machen.

Tut mir leid, aber bei der derzeitigen Corona-Politik und dem Verhalten großer Teile - auch der nichtgeimpften Bevölkerung - sehe ich einfach schwarz. - Man denke nur mal an die unsägliche Forderung von unser aller Herrn Maas (was erlauben Maas?), die Maskenpflicht abzuschaffen. - Was übrigens auch die Krankenkassen gefordert haben....

Schwarzsehen tut auch unser Gesundheitsminister - egal, wie man zu ihm stehen mag, da hat er m. E. Recht:

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_90402682/impfquote-jens-spahn-warnt-vor-sehr-sehr-vielen-infektionen-ab-herbst.html