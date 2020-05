„Und wieder einmal teurer Elektroschrott!“

Das sind nicht die Ersten und bleiben nicht die Letzten.



Der Oberbegriff dazu ist DRM und digitales Gängeln.



Dergleichen Beiträge liessen sich zu allem schreiben, was irgendwie mit Software am Laufen gehalten wird. Der ganze Müll von Smarthome verschärft es nur noch, der in irgendeiner Art über das Netz ferngesteuert wird und dessen Daten über Server und nicht über zumindest nur das eigene Netzwerk laufen.



Da kannst Du jedes technisch voll funktionsfähige Smartphone dazu zählen, welches nach eher wenigen Jahren keine Updates mehr bekommt.



Das geht mit E-Books in proprietären Formaten und "gekaufter" Musik weiter, die nach Abschalten von Servern oder dem meist nur schwer möglichen Umziehen auf neue Endgeräte nicht mehr zu nutzen sind, weil dieses entweder nicht akzeptiert wird oder die Zahl maximal "erlaubter" Kopien überschritten wurde.



Relativ hochwertige Lautsprecher soll es auch schon erwischt haben.



Da ist mir das alte Analogzeug lieber. Da kann ich Boxen anstecken so oft ich will und bei Defekt hilft meist der Lötkolben. Bei gedrucktem Papier verschwinden auch keine Buchstaben nach mehrmaligem Lesen oder der Einband verriegelt sich von selbst;-)



Über den Schaden für die Umwelt von auf Halde hergetellten Produkten zu philosophieren, sprengt dann wahrscheinlich den Rahmen. Mir graut schon wieder vor der Zeit nach Corona, so wie jetzt bereits wieder die Reklametrommel für eine Kaufprämie zum Unterstützen der notleidenden Autoindustrie gerührt wird.



Da bezahlt dann "der Staat" mit Mitteln der Allgemeinheit den Profit der Fahrzeughersteller, die uns dank Abgasbetrug ohnehin schon überteuerte Kisten ohne die ausgewiesenen Eigenschaften angedreht haben und mehr oder weniger trotzdem nicht einstehen für ihre "Fehler". Das Ergebnis sind dann vermutlich wieder gar nicht mal sooo alte Autos auf dem Schrott, die durch kaum bessere Kisten ersetzt werden und deren Herstellen in Summe die Umwelt wahrscheinlich mehr belastet als das Weiternutzen des bisherigen Fahrzeugs.



Falls es noch keinem aufgefallen ist: Die Gazetten schreiben seit Tagen das Auto wieder hoch und kritisieren andererseits, dass trotz der schlechten Absatzlage (auch schon lange vor Corona) die Kisten bei den Händlern stehen wie Sauerbier, deswegen aber nicht billiger werden - Professor Doktor Offensichtlich hat wieder zugeschlagen.



Das der "Rest" des Kaufpreises zur Prämie dazu auch Summen sind, die doch die "Krise" so Gebeutelten eigentlich gar nicht haben dürften...



...aber die Banken und das Kreditwesen wollen ja auch leben;-)



Der Irrglaube, dass die Pandemie zu nachhaltigerem Leben, mehr Nachdenken über Brauchen und Wollen führt und ggf. auch der Abkehr vom Auto als Nonplusultra der Mobilität dient, hatte sich wahrscheinlich schon mit dem Run auf´s Klopapier erledigt:-(



Sodele - genug gerantet...