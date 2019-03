„Ist IOS, Windows oder Android ueberhaupt, ohne vorher ein Konto einzurichten, wo und wie auch immer, nutzbar?“

Das weiß ich doch vorher!

Ja, ich auch.

Ich weiß vorher auch, dass Windows mich nicht zwingt...

Aber was ändert das "vorher wissen" an dem Fakt an sich?

Aber soweit ich das in Erinnerung habe, hast du noch nicht mal dein WIN10 aktiviert!

Du hast allerdings auch nicht den vollen Überblick über alles, was ich so mit Computern mache...

Fakt ist, dass man Windows - wenn man es will - ohne Einbußen an Komfort und Leistungsfähigkeit völlig ohne den Zwang zu einem Anbieterkonto (was eine direkt Cloud-Anbindung impliziert) nutzen kann, bei Android geht das nur mit erheblichem Aufwand und bei iOS geht es gar nicht.