„Welche PC Zeitschrift im Jahr 2017?“

Wenn man in der Suche PC Zeitschrift eingibt, sind es doch schon wieder einige Jahre her, dass wir darüber diskutiert haben.

Warum ich es wieder aufwäreme? Nun ja, ich bin seit ewigen Zeiten Abonement der ct´. In den letzten Monaten bin ich aber nicht mehr so recht zufrieden. Ofmals sind ellenlange Beiträge drin, die den ambitionierten Nutzer (mich) nur wenig bis garnicht interessieren. Teilweise ist die Qualität auch m.E. schlechter geworden. Unter Umständen hat sich auch meine Interessenlage in den letzten Jahren geändert.

Am Kiosk wird man erschlagen von den vielen bunten "Computerzeitungen". Bei so manchem "Testkauf" von den PC Zeitschiften wie z.B. PC-Welt, PC-Praxis, Computerbild, PC-go usw. hab ich aber auch nichts gefunden, was mich direkt angesprochen hat.

Vielleicht habt ihr ja Erfahrung mit einzelnen Blättern gemacht und könnt eins empfehlen.

Viele Grüße aus dem sonnigen Hunsrück

Ralf