So langsam geht mir dieses Datenschutzgesabbel auf den Senkel. Meine Personaldaten sind beim Meldeamt gespeichert, meine Gesundheitsdaten bei meiner Krankenkasse, meine Bankdaten bei der Bank, das Finanzamt weiß, was ich mit meinem Geld mache und mein Name steht an der Haustür. Das war schon so, lange bevor es den Begriff "Datenschutz" überhaupt gab, und daran kann selbst der eifrigste Datenschützer nichts ändern - es sei denn, wir entwickeln uns zurück in die Steinzeit.

Solange wir hier keinen Erdowahn als Alleinherrscher haben, geht mir der Datenschutz am Arxxx vorbei - und selbst wenn bei uns so einer wirklich mal an die Macht käme, dann hätte auch der Zugriff auf alle personenbezogenen Daten, die in einer zivilisierten Gesellschaft zwangsläufig irgendwo gespeichert werden müssen. Die einzigen, die vom Datenschutz profitieren, sind die Kriminellen - Beispiel Bankgeheimnis. Wer mag das wohl erfunden haben? Deshalb bin ich für die Vorratsdatenspeicherung, weil: ich habe nichts zu verbergen, ich mogle noch nicht mal beim Kartenspielen.

So, und jetzt bitte ich alle die - aber nur die !!! - , die sich täglich bei Fratzebook aussülzen, ihre Kontakte über Quatschapp pflegen statt mit lebenden Menschen zu sprechen oder andere asoziale Netze nutzen, auf mich einzuprügeln (ist ja sonst nix los hier)...

Datenschutz ist Tatenschutz.