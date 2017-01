„Microsoft Lumia 640 XL“

Aber doch nur über die Microsoft-Cloud, oder?

Was meinst Du damit, diese ominöse Onedrive-Cloud oder das Microsoft-Konto? Onedrive nutze ich überhaupt nicht, habe allerdings ein Microsoft Konto. Ob überhaupt und was man über dieses Konto synchronisieren will, kann man da einstellen. Ich denke z.B. nicht im Traum daran, meine Kennwörter, Fotos oder privaten Dokumente zu synchronisieren, wohl aber meine Kontakte (die sind nicht geheim) und meine e-mails (da steht auch nix Schlimmes drin). Wenn ich Fotos oder Dokumente übertragen will, mache ich das via USB-Kabel.