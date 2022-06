Gutte Tag, ist meine Name Achmed bin ich von Microsoft...

...blablabla. Bekommt ihr auch solche Anrufe? Ich lasse die nie ausreden, sobald "...von Microsoft" kommt, sage ich freundlich "Fuck you!" und lege auf. Heute hatte ich innerhalb einer Stunde gleich zwei solcher Anrufe - sogar mit Rufnummernanzeige, einer aus Griechenland und einer aus Belgien. Mich würde mal die Frage interessieren, wer oder was dahinter steckt und woher die meine Festnetznummer haben, obwohl ich in keinem Telefonbuch stehe.