„Windows Mobile: neuer DB Navigator (Beta)“

Inzwischen wird auch ein Update für die alte App angeboten. Wenn sich das Update nicht auf dem eigenen Smartphone per Update installieren lässt habe ich hier einen Tipp.

In der Updateverwaltung wird dann immer angezeigt, dass es einen Fehler gab. Man soll sich Details anzeigen lassen. Versucht man das startet der Download erneut, der dann wieder mit einem Fehler endet. "Ein Teufelskreis!" (Zitat TV Kaiser).

Abhilfe schafft es hier die alte App zu deinstallieren und dann die aktuelle App neu über den Store zu installieren.

Bei der Ursache muss ich raten, es gibt aber entscheidende Hinweise: die neue Version der App lässt sich nicht auf einer SD-Card installieren! Ich denke das der Updatefehler mit Endlosschleife auftritt, wenn die alte Version auf der SD-Card installiert vorliegt.

Ich habe noch einen Fehler entdeckt, der un die Exotenecke gehört: wenn man ein Update der Onlinetickets in einer anderen Zeitzone durchführt, dann werden die Abfahr- und Ankunftszeiten des Tickets in die aktuelle Zeitzone umgerechnet, d.h. sie im Ticket angezeigen Zeiten stimmen nicht mehr!

Ich habe keine Lösung das zu beheben! Bei mir ist das in der Beta-App aufgetreten. Nach dem ich den obigen Weg herausgefunden hatte, die alte App neu zu installieren und dabei wieder in Deutschland war, waren die Zeiten im dort angezeigten Ticket korrekt, in dem in der Beta-App angezeigten Ticket waren sie falsch (trotz Neuladens der Daten!).

Wer häufiger ins Ausland fährt (UK mit seiner anderen Zeitzohne reicht), sollte darauf achten. Ich kann keine Aussage dazu machen, ob es dann zu Problemen bei der Verwendung eines Onlinetickets mit falsche Fahrzeiten kommt, wenn dieses im Zug kontrolliert wird!!!

