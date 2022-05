Wenn Daten schon vor dem Senden weitergegeben werden

Sorry Erwin. aber du meinst bestimmt die "Baumansicht".



@all: Was angezeigt wird, ganz oben rechts im Eröffnungsthread, ist nicht der momentane Anzeigemodus, sondern damit wählt man die andere Ansicht (Flachansicht/Baumansicht). Klicke ich also auf "Flachansicht", wird diese entsprechend danach dargestellt, ebenso beim Klick auf "Baumansicht".



Gruß

knoeppken