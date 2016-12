„Webseiten-Betreiber haften für Verlinkungen auf andere Webseiten mit Urheberrechtsverletzungen“

Ich mag Facebook auch nicht, aber denen so viel zuzutrauen, ist wohl etwas übertrieben. Ich möchte mal wieder einen unpassenden Vergleich bringen, nur um zu zeigen, was Algorithmen eigentlich (in der Praxis!) können.

Jeder kennt Paypal. Vielleicht kennt auch jeder die Situation, dass sein Paypal-Konto "überprüft" wird. Darüber gibt es seitenweise im Internet zu lesen, und das Thema ist sehr umstritten. (Vornehm ausgedrückt!)

Was muss der Paypal-Algorithmus eigentlich tun? Er muss Zahlen vergleichen. Keine Buchstaben, keinen Sinn von Worten, sondern nur: Wann ging wieviel Geld von wem zu wem? Also, etwas das sehr viel einfach er ist als den Sinn einer Rede oder den Inhalt eines Bildes zu analysieren.

Kann der Paypal-Algorithmus das? Nein. Er versagt regelmäßig. Er sorgt dafür, dass gerade Mittelständler immer wieder an den Rand des Ruins getrieben werden.

Jetzt sollte man meinen, dass der Algorithmus von Menschen überwacht wird. Natürlich, aber wieviele Menschen überwachen hier wieviele Konten?

Paypal hat maximal 50 Leute, die ALLE deutschen Paypal-Konten überwachen sollen. (Ich rede hier von hauptberuflichen Paypal-Mitarbeitern, nicht von Call-Center-Entertainern.) Paypal hat aber auch (nach eigenen Angaben) knapp 40 Millionen Nutzer alleine in Deutschland. Da sollte das Problem offensichtlich werden. Es fehlt an MENSCHEN!

Gehen wir zurück zu Facebook:

Hass-Meldungen lassen sich einfach finden, wenn man z.B. Wortlisten benutzt. Sobald ich anfange, meine Hass-Meldungen etwas subtiler zu verfassen, wird es schon kompliziert. Bei Sprachen, in denen Wörter mehr als eine Bedeutung haben und die Bedeutung eher im Kontext als in der Bedeutung der einzelnen Wörter erkennbar ist, wird es noch schwieriger. Alle Sprachen und Dialekte zu beherrschen und automatisch zu bewerten, WAS da gesagt wurde (Hass oder nicht?) ist auch heute nicht möglich.

Nehmen wir an, ein Algorithmus würde "vorsortieren". Ein Mitarbeiter kontrolliert dann. Woher will ich wissen, dass der Mitarbeiter nicht selbst eine bestimmte politische Vorliebe hat? Wer soll die vielen Leute bezahlen? Wieviele Postings kommen jeden Tag bei Facebook zusammen, und wieviele Leute bräuchte man, um auch nur einen Bruchteil davon qualitativ zu beurteilen?

Genau so ist das mit den Links: Nehmen wir an, ich wäre z.B. verantwortlich bei Spiegel Online. Wie soll ich (meinetwegen mit automatischer Hilfe beim Vorsortieren) ALLE Verlinkungen, auch die innerhalb von -zig fach untervermieteten Werbebanner-Plätzen, permanent in Echtzeit kontrollieren? Welcher Intervall bei der Kontrolle eines externen Links wäre denn rechtskonform? Was wäre, wenn einer der Links gehackt worden wäre - ansonsten eine seriöse Seite, jetzt ein Verzeichnis urheberrechtlich unersetzlich wertvoller Pornos? WER ist so blöd und will in so einer Situation noch VERANTWORTUNG übernehmen?

Ja, DAS sind die eigentlichen Probleme. EU-Bürokraten, Richter, Abzocker... Alle ziehen am selben Strang. Und die, die was aufbauen wollen - die einfachen, ehrlichen Leute - die sind die Dummen. Die verstoßen gegen die großartigen Gesetze, die unser Leben ach so viel sicherer machen, ohne es zu wissen, und können dann für Abmahnungen löhnen.