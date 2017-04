„Warnung: Telefonische Belästigung von 051144394059“

... der Anruf kann auch aus dem Ausland kommen ... Dem widerspricht aber das perfekt deutschsprachige Callcenter.

"Am Telefon war eine Callcenter-Tante die fragte ob Frau Nickles da sei. Ich fragte worum es geht und sie meinte um ein paar kurze Fragen zu Internet und Telefon. Ich hab sie kurz beschimpft und aufgelegt."

Ist das nicht nach dieser kurzen Episode (30 Sek.?) eine etwas übereilte Schlußfolgerung?

Es gib auch im Ausland recht viele Leute, die recht gut deutsch sprechen können ...

Im übrigen denke ich auch, dass die Call-Center im Ausland deutlich preisgünstiger für den Auftraggeber arbeiten können und - wie schon gesagt wurde - eine gefakte Nummer aus Hannover deutet doch stark darauf hin, dass das Call Center seinen wahren Aufenthaltsort verschleiern möchte. Würde sich da ein Sitz im Ausland nicht zusätzlich anbieten?

Was die "Fake Number" angeht, so ist es ja leider seit VoIP recht simpel geworden, so etwas zu haben. Selbst als einfacher Kunde von EasyBell bekommt man das bereits gratis. Man muss nur versichern, dass einem diese Nr tatsähclich "gehört".