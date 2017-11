Smartphones in Deutschland - Ende der Wucherpreise naht

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat mit seinem Mi Mix weltweit den Maßstab für Randlos-Geräte definiert. Außerhalb Europas punktet Xiaomi schon seit geraumer Zeit mit einem außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis, der Eigenimport von Xiaomi-Smartphone ist ein Geheimtipp.

Kürzlich wurde bekannt, dass Xiaomi auch den europäischen Markt betritt und das geht jetzt wohl sehr rasch vonstatten. Xiaomi-Geräte sollen bald in den bekannten Elektronikmärkten stehen, auch Conrad listet inzwischen beliebte Xiaomi-Modelle in seinem Onlineshop.

Ein kurzer Blick auf die Preise lässt erahnen, dass dem deutschen Smartphone-Markt sein bislang größter Umbruch bevorsteht, das Preis-/Leistungsverhältnis sich radikal verschieben wird. Die Zeit steinzeitlicher Geräte mit lachhafter Ausstattung zum Wucherpreis nähert sich dem Ende. Bald wird sich kein Laden mehr trauen, ein ausgelutschtes Smartphone mit 720P Display und 16 GByte RAM / 2 GByte ROM für weit über 100 Euro anzubieten.

Im Highend-Bereich spricht sich bereits rum, dass aktuelle und kommende Xiaomi-Modelle Samsung und Apple das Leben schwer machen werden: unterm Strich gilt "gleiche oder bessere Technik zum halben Preis". Bei Mittelklasse-Kunden wird es vermutlich noch ein wenig dauern, bis Xiaomi zum Tipp wird.

In der deutschen Mittelklasse hat sich unter anderem inzwischen Huawei beliebt gemacht, unter anderem auch mit seiner "Mittelklassen-Marke" die sich "Honor" nennt. Zu den "Topsellern" zählt aktuell wohl das Honor 6X um 190 Euro. Im weltweiten Markt gelten das Honor 6X und das Xiaomi Redmi Note 4 als unmittelbare Konkurrenten. Ein Video das beide Geräte vergleicht gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=P3jWjFXBDz4

Die Abrufzahl von bereit über 700.000 lässt erahnen, wie beachtlich das Interesse an exakt diesen Geräten ist. Im obigen Video ist zu sehen, dass sich die Konkurrenten äußerlich sehr ähnlich sind. Einen Vergleich der Geschwindigkeit gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=8-eAgIlOCQo

In der deutschen Smartphone-Mittelklasse hat Xiaomi also bereits einen würdigen Konkurrenten. Huawei/Honor und Xiaomi dürften sich hier einen ordentlichen Preis-/Leistungskampf liefern. Anders sieht es bei Spezialmodellen wie dem randlosen Mi Mix 2 aus und dem 6,44 Zoll Giganten Mi Max 2 (mein Favorit unter sämtlichen existierenden Smartphones!).

Diese Geräte sind teurer und es ist riskant so ein Ding aus China zu importieren: die Garantieabwicklung ist schwierig bis unmöglich (weil unrentabel teuer) und es gibt auch keine Reparaturmöglichkeit in Deutschland. Genau diese Nachteile entfallen aber eben durch den deutschen Marktauftritt von Xiaomi in Bälde.

Denn: der Eigenimport aus China ist weiterhin interessant. Für das immerhin schon 1 Jahr alte Xiaomi Redmi Note 4 veranschlagt Conrad je nach Gehäusefarbe zwischen rund 190 und 210 Euro. In China-Online-Shops geht das Teil aktuell für rund 130 rüber (inklusive Versandkosten). Richtig spannend wird es, wenn freie Reparaturshops auch Xiaomi berücksichtigen, Ersatzteile auf Lager haben und auch importierte Geräte reparieren.