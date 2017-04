„PREISAKTION: Internationale Version des Xiaomi Redmi Note 3 Pro jetzt nur 173 Euro“

Bietet LTE auch in Deutschland: die internationale Version des Xiaomi Redmi Note 3 Pro. (Foto: Gearbest)

Vom Geheimtipp-Smartphone Xiaomi Redmi Note 3 Pro gibt es jetzt die internationale Version mit den in Deutschand gebräuchlichen LTE-Frequenzbändern zum Aktionspreis von nur rund 173 Euro: Xiaomi Redmi Note 3 Pro International Version 4G Phablet (goldfarben).

Die Aktion läuft 8 Tage und es gibt nur eine begrenzte Stückzahl.

Michael Nickles meint:

Wer ein "großes" Smartphone mit praktisch unschagbarem Preis-/Leistungsverhältnis sucht, kann hier nichts falsch machen. Der einzige Kritikpunkt am "normalen" Modell war, dass es die deutschen LTE-Bänder nicht unterstützt, hier nur mit 3G funktioniert. Mit der internationalen Version fällt dies flach.

Wie hier schön öfters berichtet, habe ich das "normale" Redmi Note 3 Pro nun seit gut 6 Monaten im Einsatz. Es ist das beste mobile Gerät das ich je hatte und ich würde es aktuell gegen kein anderes Gerät eintauschen wollen (zumindest nicht in dieser Preisklasse).

Inzwischen gibt es zwar den (nicht so beliebten) Xiaomi Redmi Note 4 Nachfolger (mit Mediatek CPU) erst in Kürze wird das wirklich interessante neue Modell Redmi Note 4X mit Snapdragon Architektur kommen. Das 4X wiederum wird anfangs aber wohl teuerer sein und wiederum kein LTE in Deutschland unterstützen. LTE-Fans müssen dann wieder auf die "internationale Version" warten, falls es die gibt.

Kurzum: das obige Xiaomi Redmi Note 3 international ist bestimmt der aktuell angesagteste Deal.