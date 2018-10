Morgen wechselt die ICANN den Vertrauensanker...

(Foto: Pixabay)

...ihres Domain Name Systems (DNS). Zitat Heise: "Wenn alles wie geplant abläuft, wird niemand etwas davon bemerken. Wenn nicht, dann fällt für manche Nutzer der Internet-Dienst weitgehend aus." Alle technischen Einzelheiten im Heise-Artikel:

Quelle: www.heise.de

Olaf19 meint: Den Begriff "Vertrauensanker" lese ich heute zum ersten Mal. Bin ja sehr gespannt, ob es morgen irgendwelche Ausfälle gibt.

So ein wenig erinnert mich die ganze Geschichte an den "Millennium-Bug", nur dass darüber sehr viel mehr öffentlich geredet wurde, und das auch schon Monate davor.

Am Ende war die Welt am 1. Januar 2001 und danach ähnlich in Ordnung oder in Unordnung wie sie es bis Ende 2000 schon war :)