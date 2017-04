„Email-Angst: fast zwei Drittel um Sicherheit persönlicher Daten besorgt“

Den langjährigen Geburtenrückgang haben aber weniger Hauptschüler sondern eher Gymnasialabsolventen zu verantworten!

bei dem was die heutzutage abliefern.... kann ich schlecht was dagegen sagen.

Man muss die LEISTUNGEN der Abgangsklassen auch mal vor dem Hintergrund mit Schülern vor 30-40 Jahren vergleichen. Damals sind bis auf ganz wenige Ausnahmen ALLE Hauptschüler gleich in die Lehre gegangen. Und bitte nix Sozialmami hilft und so weiter. Selbst Sonderschüler haben vielfach den Sprung in die Ausbildung geschafft. Und heute???

Der " Hauptschulabschluß" ist bis zur Unkenntlichkeit wegen bunter "Diskriminierungs"-Ideologie entwertet worden. In den Schulen in NRW in denen ich tätig war, werden in den naturwissenschaftlichen Fächern KEINE Leistungstest mehr gemacht. Es reicht zum Ende des Jahres einen voll gefüllten Schnellhefter mit Kopien zu haben und bekommt eine 3 auf dem Zeugnis, eine 2, wenn man sich min. am Unterricht beteiligt hat. Wie da ein ausreichend aussieht brauch ich wohl keinen zu erklären. An den Sonderschulen werden grundsätzlich keine Noten mehr vergeben. Wie das bei potentiellen Arbeitgebern ankommt, brauch ich auch nicht zu erklären.

Das mit dem Geburtenrückgang, Rente und "dringend benötigten Facharbeiter" ist auch eine Mär. Das ist aber ein anderes Thema.

Als das ganze Ausmaß der NSA-Bespitzelung und Überwachung sich in der Öffentlichkeit entfaltet hat, ist doch Friedrichs, damals Innenminister, nach Woooschingtän gefahren, "um Aufklärung" von der US-Administration zu bekommen und hat sich glaub, 2 Tage später, vor die Presse gestellt und die "Affäre" für beendet erklärt.

---ohne ernsthafte Gespräche geführt zu haben und NULL Informationen von den amis bekommen zu haben-- versteht sich

Mit vault-7 deutet sich nun das wirkliche Ausmaß an, dass die NSA und CIA ALLES knacken. infiltrieren und angreifen kann und auch seit Jahren tut!!

und mit Wissen sämtlicher Kabinette, die wir seitdem hatten.

Ich kann da nur noch gröllen vor Lachen, wenn die Post mit ihren e-post-Quatsch was von "Sicherheit" faselt und gleichzeitig die Server in FFaM eine Abzweigung für die NSA bereit hält.

Was wird man wohl in 50-100 Jahren von uns und dieser Zeit halten???