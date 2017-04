„Außergewöhnlliches Smartphone mit Doppel-Display für nur 100 Euro“

Leider ist das Konzept des Yotafone wohl einmalig geblieben - mir sind keine anderen Geräte mit doppeltem Display bekannt

- Oukitel U6

- Hisense A2

- Siswoo R9 Darkmoon

Ein Farb E-Ink Display wäre der nächste Schritt. Also die Hardware von dem Teil finde ich noch gut mit dem Full HD Display und 2 GB Arbeitsspeicher. Nur das neueste Betriebssytem bekommt man nicht installiert. Und so lange dies so ist, dass man nicht wie z. B. bei einem Computer immer das neueste Betriebssytem installieren kann bringt es leider nichts.